Hırvatistan 2-0 Cebelitarık | MAÇ SONUCU-ÖZET

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan, sahasında Cebelitarık'ı ağırladı. Çekya ile liderliği paylaşan ev sahibi takım sahasında hata yapmadı. Karşılaşmayı Toni Fruk, Luka Sucic ve Martin Erlic'in golleri ile 2-0 kazanan Hırvatistan puanını 16'ya yükseltti ve Çekya'nın Faroe Adaları'na mağlup olması ile birlikte liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.
