CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Hırvatistan 2-0 Cebelitarık | MAÇ SONUCU-ÖZET

Hırvatistan 2-0 Cebelitarık | MAÇ SONUCU-ÖZET

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan, sahasında Cebelitarık'ı 2-0 yendi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 23:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hırvatistan 2-0 Cebelitarık | MAÇ SONUCU-ÖZET

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan, sahasında Cebelitarık'ı ağırladı. Çekya ile liderliği paylaşan ev sahibi takım sahasında hata yapmadı. Karşılaşmayı Toni Fruk, Luka Sucic ve Martin Erlic'in golleri ile 2-0 kazanan Hırvatistan puanını 16'ya yükseltti ve Çekya'nın Faroe Adaları'na mağlup olması ile birlikte liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı!
F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
DİĞER
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor mu? Ezeli rakibi takibe aldı...
Son dakika! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine katılacak
Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Danimarka zirveye yerleşti! Danimarka zirveye yerleşti! 23:49
Romanya son nefeste kazandı! Romanya son nefeste kazandı! 23:47
Hırvatistan evinde hata yapmadı! Hırvatistan evinde hata yapmadı! 23:45
Szymanski boş geçmedi! Polonya kazandı Szymanski boş geçmedi! Polonya kazandı 23:43
Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! 22:20
İskoçya Belarus'u sahasında yendi! İskoçya Belarus'u sahasında yendi! 21:25
Daha Eski
Faroe Adaları'ndan sürpriz galibiyet! Faroe Adaları'ndan sürpriz galibiyet! 21:21
Hollanda Finlandiya'yı rahat yendi! Hollanda Finlandiya'yı rahat yendi! 21:11
Alverez'den dikkat çeken paylaşım! Alverez'den dikkat çeken paylaşım! 20:05
Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri 18:40
F.Bahçe beko evinde hata yapmadı! F.Bahçe beko evinde hata yapmadı! 17:44
F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! 17:42