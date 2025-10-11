Letonya Andorra maçı izle | Letonya - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Letonya - Andorra maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Elemeleri K Grubu'nda Letonya ile Andorra karşı karşıya geliyor. K Grubu son sırasında yer alan konuk takım oynadığı beş maçı da kaybetti, 10 gol yedi ve hiç gol atamadı. Letonya ise 2026 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı beş maçta sadece iki gol atabildi ancak bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyetle dört puan alabildi. İşte Letonya - Andorra maçının detayları...

LETONYA - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Letonya - Andorra maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

LETONYA - ANDORRA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Letonya: İsveçli; Jurkovskis, Melnik, Chernomody, Balodis, Ciganiks; Varslavan, Vapne, Zelenkovs; Daskeviç; oturur

Andorra: Álvarez; Borra Font, Llovera, C Garcia, Oliveira, San Nicolas; Tapia, M Vales, E Vales, Geyik; O