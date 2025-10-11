CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Letonya Andorra maçı izle | Letonya - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heycan dorukta. K Grubu'nda mücadele eden Letonya, Daugava'da Andorra'yı ağırlayacak. Üst üste 5 yenilgi alan konuk takım ligin son sırasında yer alırken Letonya ise beş maçtan dört puan alarak dördüncü sırada yer alıyor. Bulgar hakem Georgi Kabakov'un düdüğüyle başlayacak Letonya - Andorra maçının tüm detaylarını haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 13:16
Letonya - Andorra maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Elemeleri K Grubu'nda Letonya ile Andorra karşı karşıya geliyor. K Grubu son sırasında yer alan konuk takım oynadığı beş maçı da kaybetti, 10 gol yedi ve hiç gol atamadı. Letonya ise 2026 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı beş maçta sadece iki gol atabildi ancak bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyetle dört puan alabildi. İşte Letonya - Andorra maçının detayları...

LETONYA - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Letonya - Andorra maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Letonya - Andorra maçı hangi kanalda?

LETONYA - ANDORRA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Letonya: İsveçli; Jurkovskis, Melnik, Chernomody, Balodis, Ciganiks; Varslavan, Vapne, Zelenkovs; Daskeviç; oturur

Andorra: Álvarez; Borra Font, Llovera, C Garcia, Oliveira, San Nicolas; Tapia, M Vales, E Vales, Geyik; O

