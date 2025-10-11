Fransa’da Kylian Mbappe şoku! Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı

Fransa Milli Takımı'nda büyük bir şok yaşanıyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup eden Fransa'da, Kylian Mbappe sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Saint-Denis'te oynanan karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Kylian Mbappe, 69. dakikada Adrien Rabiot ve 84. dakikada Florian Thauvin kaydetti. Ancak Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu, 83. dakikada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi.

Maçın ardından yapılan kontrollerde Mbappé'nin sakatlığının ciddiyeti netlik kazandı. Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sağ ayak bileğinde darbeye bağlı bir sakatlık yaşadığı ve bu nedenle Pazartesi günü İzlanda ile oynanacak mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi.

Mbappé'nin aday kadrodan çıkarıldığı ve tedavisine kulübü Real Madrid'de devam edeceği açıklandı.