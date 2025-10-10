CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ozan Kabak 1.5 yıl sonra sahalara döndü!

Ozan Kabak 1.5 yıl sonra sahalara döndü!

İtalyaTürkiye maçında yaşadığı ağır sakatlık sonrası yaklaşık 1.5 yıldır formasından uzak kalan Ozan Kabak, yeşil sahalara geri döndü. Hoffenheim forması giyen milli stoper, Kaiserslautern ile oynanan hazırlık maçında ilk 11’de sahaya çıktı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 16:11
Ozan Kabak 1.5 yıl sonra sahalara döndü!

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 yılında İtalya ile oynadığı özel maçta çapraz bağları kopan ve yaklaşık 1.5 yıldır sahalardan uzak kalan Ozan Kabak, uzun süren sakatlık sürecini geride bıraktı. Türk futbolunun gelecek vadeden savunmacısı, nihayet yeşil sahalara geri döndü.

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen 25 yaşındaki stoper, milli maç arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında görev aldı. Mavi-beyazlı ekip, 2. Lig temsilcisi Kaiserslautern ile Dietmar Hopp Stadyumu'nda basına kapalı olarak oynanan maçı 4-0 kazandı.

Hoffenheim'ın gollerini 9. dakikada Tim Lemperle, 47. dakikada Arthur Chaves, 56. dakikada Ihlas Bebou ve 68. dakikada Grischa Prömel kaydetti. Ozan Kabak, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve ilk yarının ardından yerini Valentin Lassig'e bıraktı.

Uzun süredir çapraz bağ sakatlığıyla mücadele eden milli futbolcu, geçen sezonu tamamen kaçırmıştı. Bu sezon ise yalnızca Eintracht Frankfurt maçında kadroya giren ancak süre alamayan Kabak, Kaiserslautern mücadelesiyle birlikte yeniden sahneye çıktı.

Ozan Kabak'ın Hoffenheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

