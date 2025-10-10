İsveç - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

İsveç - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 Dünya Kupası elemeleri B Grubu ilk maçında İsveç, Friends Arena'da İsviçre'yi konuk ediyor. Slovenya ile 2-2 berabere kalan ve Kosova'ya 2-0'lık şok bir yenilgi alan İsveç, ilk iki maçından sadece bir puan alabildi. İsviçre ise grup aşamasına kendi evinde Kosova'yı 4-0, Slovenya'yı ise 3-0 yenerek başladı. İşte İsveç - İsviçre maçı detayları...

İSVEÇ - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsveç - İsviçre maçı 10 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSVEÇ - İSVİÇRE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İsveç: Johansson; Gudmundsson, Hien, Ekdal; Svensson, Saletros, Ayari, Larsson, Bernhardsson; Gyokeres, Isak

İsviçre: Kobel; Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer; Xhaka, Rieder, Freuler; Vargas, Embolo, Aşk

İSVEÇ'TE KALECİ KRİZİ

İsveç, Ekim ayındaki milli takım molasına en tecrübeli isimlerinden 35 yaşındaki file bekçisi Robin Olsen'sız adım attı. Malmö FF'nin eldiveni, Aftonbladet'e konuşmasında teknik patron Jon Dahl Tomasson'la yaşadığı anlaşmazlığı dile getirerek, "Tomasson'un milli takımın başında olduğu müddetçe forma giymeyeceğim" şeklinde net bir çıkış yaptı. Stoke City'nin 27 yaşındaki yedek kalecisi Viktor Johansson'un, İsviçre randevusunda Olsen'in boşluğunu doldurması öngörülüyor. Johansson, bu fırsatta 10. kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçirmeyi amaçlıyor. İsveç'in forvet hattı ise yıldızlarla dolu: Liverpool'un golcüsü Alexander Isak, Arsenal'in Viktor Gyokores'i ve Newcastle'dan Anthony Elanga, rakip savunmaları zorlamaya hazır.

EMBOLO YENİ REKOR PEŞİNDE

İsviçre'nin orta saha maestrosu Granit Xhaka, Slovenya'ya karşı son gösterdiği üstün oyunun moraliyle uluslararası kariyerindeki 140. sınavına çıkmak üzere. Ayak bileği sakatlığı nedeniyle Simon Sohm'un bu mücadelede yer alması zor görünürken, Fabian Rieder'in orta alanda ilk 11'de sahne alması bekleniyor. Breel Embolo, İsviçre kadrosunun gol kralı unvanını elinde tutarken, Rennes forması altındaki forvet 21 gollük rekoruna yeni eklemeler yapma peşinde.