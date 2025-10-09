İskoçya - Yunanistan maçı canlı izle: İskoçya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

CANLI SKOR ANA SAYFA
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 3. haftasında İskoçya ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. İlk 2 hafta sonunda 4 puan toplayan ev sahibi takım, kritik maçı kazanarak Dünya Kupası hayallerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Zorlu deplasman öncesi 3 puana sahip olan Yunanistan ise puan ya da puanlar alıp Danimarka maçı öncesi moralli olmayı amaçlıyor. Futbolseverler, "İskoçya - Yunanistan maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, İskoçya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 09:15
İskoçya - Yunanistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Gruptaki 3. hafta mücadelesinde İskoçya, taraftarı önünde Yunanistan'ı ağırlayacak. İlk 2 haftayı 4 puanla kapatan İskoçya, sahasında oynayacağı bu kritik karşılaşmayı kazanarak Dünya Kupası yolunda avantaj elde etmek istiyor. Diğer yandan zorlu deplasmana hazırlanan Yunanistan, 3 puanla gruptaki iddiasını sürdürmeye kararlı. Futbol tutkunları ise büyük bir heyecanla "İskoçya - Yunanistan maçı canlı izle" arayışında. Peki, İskoçya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSKOÇYA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 3. haftasında oynanacak İskoçya - Yunanistan maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

İSKOÇYA - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hampden Park'ta oynanacak İskoçya - Yunanistan maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSKOÇYA - YUNANİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İskoçya: Gunn; Ralston, Souttar, McKenna, Robertson; McGinn, Gilmour, Ferguson; McTominay; Doak, Adams

Yunanistan: Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Zafeiris, Kourbelis; Karetsas, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis

