Manchester United-Valerenga maçı canlı izle | Manchester United-Valerenga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Manchester United ile Valerenga karşı karşıya gelecek. İngiltere'de oynanacak maçta hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, turnuvaya etkili bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapan Norveç ekibi ise Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlıyor. Futbolseverler, "Manchester United-Valerenga maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Manchester United-Valerenga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 10:20
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Manchester United sahasında Valerenga'yı konuk edecek. İngiltere temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen ev sahibi ekip, ilk maçta hata yapmak istemiyor. Valerenga ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar alarak Şampiyonlar Ligi'ne etkili başlamanın planlarını yapıyor. Futbolseverler ise merakla, "Manchester United-Valerenga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

MANCHESTER UNITED-VALERENGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Manchester United-Valerenga maçı 8 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Leigh Sports Village Company'de oynanacak Manchester United-Valerenga maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
