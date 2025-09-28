Köln-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Bundesliga

Almanya Bundesliga'sının 2025/26 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun 5. haftasında Köln ile Stuttgart, ligdeki sıralamalar ve puan durumu açısından büyük önem taşıyan kritik bir maçta kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma, iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı ve taraftarların büyük bir merakla beklediği mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Köln-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KÖLN-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 28 Eylül 2025 Pazar günü TSİ 18:30'da başlayacak. Maçın oynanacağı stadyum, Almanya'nın Köln şehrindeki RheinEnergieStadion olarak belirlendi.

KÖLN-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'den izlemek isteyen futbolseverler, maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak takip edebilir. Yayın şifreli olduğu için erişim için platformlara abone olmanız gerekmektedir. Köln-Stuttgart maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

FC Köln'ün muhtemel ilk 11'i: Schwabe; Sebulonsen, Schmied, Hubers, Krauss; Johannesson, Martel, Kaminski; Waldschmidt, Thielmann, Bulter

Stuttgart'ın muhtemel ilk 11'i: Nübel; Assignon, Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Andres, Stiller; Tomas, El Khannouss, Leweling; Demiroviç