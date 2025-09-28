CANLI SKOR ANA SAYFA
Köln-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Bundesliga

Köln-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Bundesliga

Bundesliga 2025/26 sezonunun 5. haftasında Köln ile Stuttgart, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Futbolseverler “Köln-Stuttgart maçı ne zaman?”, “Köln-Stuttgart hangi kanalda?” ve “Bundesliga canlı izle” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki, Köln-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 13:42 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 13:51
Köln-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Bundesliga

Almanya Bundesliga'sının 2025/26 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun 5. haftasında Köln ile Stuttgart, ligdeki sıralamalar ve puan durumu açısından büyük önem taşıyan kritik bir maçta kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma, iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı ve taraftarların büyük bir merakla beklediği mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Köln-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Köln-Stuttgart maçını takip etmek için tıklayınız.

KÖLN-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 28 Eylül 2025 Pazar günü TSİ 18:30'da başlayacak. Maçın oynanacağı stadyum, Almanya'nın Köln şehrindeki RheinEnergieStadion olarak belirlendi.

KÖLN-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'den izlemek isteyen futbolseverler, maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak takip edebilir. Yayın şifreli olduğu için erişim için platformlara abone olmanız gerekmektedir. Köln-Stuttgart maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

FC Köln'ün muhtemel ilk 11'i: Schwabe; Sebulonsen, Schmied, Hubers, Krauss; Johannesson, Martel, Kaminski; Waldschmidt, Thielmann, Bulter

Stuttgart'ın muhtemel ilk 11'i: Nübel; Assignon, Jaquez, Chabot, Mittelstadt; Andres, Stiller; Tomas, El Khannouss, Leweling; Demiroviç

