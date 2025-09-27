Al Riyadh - Neom SC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Riyadh ile Neom SC arasında oynanacak karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Taraftarlar, maçın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve ligdeki önemi hakkında bilgi arıyor. Suudi Pro Ligi'nin heyecan verici mücadelelerinden biri olan bu karşılaşmada her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Al Riyadh - Neom SC maçı tam olarak ne zaman başlayacak ve hangi kanaldan canlı olarak izlenebilecek? Detaylar haberimizde...

Al Riyadh-Neom SC maçını takip etmek için tıklayınız.

AL RIYADH - NEOM SC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 18:20'de oynanacak.

AL RIYADH - NEOM SC MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Riyadh'ın maçları için kesin bir yayıncı bilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, maçın yayınlanıp yayınlanmayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı konusunda kesin bir bilgi mevcut değildir. Al-Riyadh SC-Neom SC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.