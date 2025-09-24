PAOK taraftarlarından İsrail’e protesto!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK, sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Ancak mücadele öncesinde Selanik ekibinin taraftarları dikkat çeken bir protestoya imza attı.

PAOK taraftarları, İsrail takımlarının uluslararası spor organizasyonlarına katılımını protesto ederek Filistin'e destek mesajları verdi. Taraftarlar, açtıkları pankartlar ve yaptıkları tezahüratlarla İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline ve soykırımına karşı tepkilerini dile getirdi.