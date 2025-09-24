CANLI SKOR ANA SAYFA
PAOK taraftarlarından İsrail'e protesto!

PAOK taraftarlarından İsrail’e protesto!

PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv ile oynayacakları karşılaşma öncesinde İsrail'i protesto ederek Filistin'e destek mesajı verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 18:34
PAOK taraftarlarından İsrail’e protesto!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK, sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Ancak mücadele öncesinde Selanik ekibinin taraftarları dikkat çeken bir protestoya imza attı.

PAOK taraftarları, İsrail takımlarının uluslararası spor organizasyonlarına katılımını protesto ederek Filistin'e destek mesajları verdi. Taraftarlar, açtıkları pankartlar ve yaptıkları tezahüratlarla İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline ve soykırımına karşı tepkilerini dile getirdi.

