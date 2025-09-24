CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Jose Mourinho'dan puan kaybı sonrası tepki: Yeni futbol buysa ben yokum!

Jose Mourinho'dan puan kaybı sonrası tepki: Yeni futbol buysa ben yokum!

Benfica'nın başında çıktığı ikinci maçta Rio Ave'yi ağırlayan teknik direktör Jose Mourinho, 90+1'de gelen puan kaybının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 09:18 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 09:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Mourinho'dan puan kaybı sonrası tepki: Yeni futbol buysa ben yokum!

Portekiz Süper Ligi'nde ilk hafta erteleme maçında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, sahasında Rio Ave'i ağırladı. Dakika 85'te Georgiy Sudakov ile 1-0 öne geçen Lizbon temsilcisi, 90+1'de konuk ekipten Andre Luiz'in golü ile birlikte hüsrana uğradı. Bu sonuç ile birlikte Porto'nun 4 puan arkasında 14 puan ile 3. sıraya yerleşen Benfica'da ilk iç saha maçında puan kaybeden Mourinho'ya tepkiler yağdı.

Portekizli çalıştırıcının bu sonucun ardından yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. İşte o sözler...

"YENİ FUTBOL BUYSA..."

(60. dakikada VAR'dan iptal edilen gol hakkında)

"Eğer yeni futbol buysa, ayağın ucuna basıldığında gol geçersiz sayılıyorsa, ben bu yeni futbolu sevmiyorum. Hakemin kişiliği yok ki genelde hakemlerin kişiliği olduğundan bahsedemeyiz. VAR'ın dediğini yaparlar. Hakemin VAR'a çağrıldığını gördüğümde golün geçersiz sayılacağını biliyordum. Ne olursa olsun, defansif bir takıma karşı oynadık. Gol atmak zordu. İkinci yarıda gol atmak için elimizden gelen her şeyi yaptık ve başardık. Ceza sahasında çok etkili bir takım değiliz. Oyuna farklı bir şekilde girmeye çalıştık, başardık. Güzel bir gol attık ve sonra... Dediğim gibi; sonuç son derece adaletsizdi. Ama futbolda bu tür adaletsizlik analizlerine tahammül edilmez. Sonuç olarak iki önemli puan kaybettik."

"ENDİŞE EDECEK KONUMDA DEĞİLİM"

("Taraftarlar sana karşı ne hissetti?" sorusuna cevap olarak)

"Maçta bunu önemsemiyorum. Oyuna odaklanıyorum ve bu tarz tepkileri hissetmekten dolayı endişe edecek bir konumda değilim. Ama dürüst olmak gerekirse, hissetmedim. Bu benim kontrol edebileceğim bir şey değil. Kontrol edebildiğim tek şey, kendimi işe adama şeklim ve başta oyuncular olmak üzere benimle çalışan kişilerin her zaman sınırlarını zorlamalarını sağlama şeklim. Gerekenlere sahip olup olmadığımızı ligin sonunda göreceğiz."

RUI COSTA'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Benfica resmi sosyal medya hesaplarından maça dair yapılan paylaşımların altına taraftarlar akın etti. Kulüpte yapılacak olan seçimlere yeniden adaylığını koyan mevcut başkan Rui Costa'ya alınan sonucun ardından istifaya çağrıldı. Öte yandan bazı taraftarların Mourinho tercihinden dolayı memnun olmadığı görüldü.

F.Bahçe'de yıldız isme Ada'dan kanca!
Yapay zekadan Avrupa Ligi tahmini! F.Bahçe...
DİĞER
Fenerbahçe’den ayrılan yıldız ‘kral’ oldu! Bonservisi için kampanya başlatıldı...
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
G.Saray Avrupa devleriyle zirvede!
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mou: Yeni futbol buysa ben yokum! Mou: Yeni futbol buysa ben yokum! 09:18
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef 09:18
Bugünkü maçlar 24 Eylül Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 24 Eylül Çarşamba 2025 08:12
Rafa Silva sol kanada Rafa Silva sol kanada 01:05
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! 00:47
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam 00:47
Daha Eski
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:47
Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! 00:47
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:47
BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! 00:47
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... 00:47
Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! 00:47