CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Altay'a geri dönen Yusuf Şimşek'ten açıklama!

Altay'a geri dönen Yusuf Şimşek'ten açıklama!

3'üncü lig 4'üncü grup ekiplerinden Altay'ın yeni teknik patronu Yusuf Şimşek, pazar günü evlerinde oynayacakları Eskişehirspor maçını kazanarak göreve iyi bir başlangıç yapmak istediğini söyledi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 16:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altay'a geri dönen Yusuf Şimşek'ten açıklama!

Altay'a döndüğü için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Altay gibi köklü bir kulüp söz konusu olunca, bulunduğu ligin ve sıranın önemi yoktur. Mazisiyle başta gelen kulüplerden biri. Bu köklü kulübe tekrar geldiğim ve yardımcı olabileceğim için heyecanlıyım" dedi.

Transfer yasağı nedeniyle genç oyuncularla mücadele eden Altay'da takıma teknik direktörlüğün yanı sıra abilik de yapacağını ifade eden teknik patron Şimşek, "Kadronun yüzde 80'ini tanıyorum. Takımdaki arkadaşlarımıza hem hocalık hem de abilik yaparak istediğimiz sonuçları almak için çalışacağız. İlk maçımızda bizim gibi Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'a karşı olacak. O maçı kazanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

BUCASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ EKİBE KATILDI

2'nci Lig temsilcisi Bucaspor 1928'de teknik direktörlük görevinden ayrılan Evrensel Heper, 3'üncü Lig'deki Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek'in ekibinde yer aldı. Heper'in siyah-beyazlı kulüpte atletik performans antrenörü olarak çalışacağı açıklandı. Teknik heyette Yaşar Işık, Cevdet Göç, Engin Çatır ve Onur Nasuhoğulları yardımcı antrenör, Kıvanç Bozkurt ise kaleci antrenörü olarak çalışacak.

TFF BAŞKANINA ZİYARET

Altay'da Başkan Kanlı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan ziyarette yönetim kurulu üyelerimiz ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Şahin de hazır bulundu. Altay'ın orta ve uzun vade projelerinden bahseden Başkanımız Sinan Kanlı'ya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Altay ve yönetim kurulumuz için yeni dönemin hayırlı olması dileklerinde bulundu" denildi.

Icardi-Wanda davasında sular durulmuyor!
G.Saray'dan genç stoper hamlesi!
DİĞER
Genç yaşta şöhreti arkasında bırakıp sırra kadem basmıştı! Çarkıfelek'in efsane sunucusu Tarık Tarcan'ın yeni hayatına bakın...
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "Devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
İsrail kulüplerine şehre giriş yasaklandı!
Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Elazığspor maçta seyircisiz Elazığspor maçta seyircisiz 15:48
Malmö FF-Ludogorets maçı ne zaman? Malmö FF-Ludogorets maçı ne zaman? 15:46
Milli sporcular kışa hazırlandı Milli sporcular kışa hazırlandı 15:39
Mehmet Kırık'tan spor başarısı Mehmet Kırık'tan spor başarısı 15:27
Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! 15:20
A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'nda! A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'nda! 15:18
Daha Eski
Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 15:16
Nice-Roma maçı ne zaman? Nice-Roma maçı ne zaman? 15:08
Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! 15:04
Erkek voleybol takımına 2 transfer Erkek voleybol takımına 2 transfer 14:57
Kızılyıldız-Celtic maçı ne zaman? Kızılyıldız-Celtic maçı ne zaman? 14:49
Polonya-Türkiye | CANLI Polonya-Türkiye | CANLI 14:39