Gündoğdu ile devam

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor'un G.Antep FK ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada orta hakem Arda Kardeşler'in yönetimi büyük tartışma yaratırken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun geleceği de tartışmaları beraberinde getirmişti. Gündoğdu'nun istifasını vereceği ya da görevine son vereceği yönünde basında çıkan haberlere karşın TFF'den açıklama geldi. Gündoğdu'nun görevine devam ettiği belirtilirken spekülasyonlara son verildi.

GÖREVİNİN BAŞINDA KALACAK

TFF'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."