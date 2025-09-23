CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Gündoğdu ile devam

Gündoğdu ile devam

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun görevine devam edeceği belirtildi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gündoğdu ile devam

Trabzonspor'un G.Antep FK ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada orta hakem Arda Kardeşler'in yönetimi büyük tartışma yaratırken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun geleceği de tartışmaları beraberinde getirmişti. Gündoğdu'nun istifasını vereceği ya da görevine son vereceği yönünde basında çıkan haberlere karşın TFF'den açıklama geldi. Gündoğdu'nun görevine devam ettiği belirtilirken spekülasyonlara son verildi.

GÖREVİNİN BAŞINDA KALACAK

TFF'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe revizyona gidiyor!
DİĞER
Dolandırıcıların yeni kurbanı Gökhan Özen! Bakın nasıl ateş püskürdü: "Yapay zeka ile..."
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu’dur"
Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması!
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ballon d'Or ödülü Dembele'nin! Ballon d'Or ödülü Dembele'nin! 00:29
Buruk'tan Osimhen açıklaması! Buruk'tan Osimhen açıklaması! 00:28
Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması! Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması! 00:28
Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı! Cimbom Aslantepe'de kara bulutları dağıttı! 00:28
Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! 00:28
Mourinho’dan F.Bahçe seçimi açıklaması! Mourinho’dan F.Bahçe seçimi açıklaması! 00:28
Daha Eski
Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'! Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'! 00:28
F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi... F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetme sebebi... 00:28
Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama! Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama! 00:28
Banza resmen Al Jazira'da! Banza resmen Al Jazira'da! 00:28
Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri! Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri! 00:28
Montella Çizme basınına konuştu! Kenan ve Hakan... Montella Çizme basınına konuştu! Kenan ve Hakan... 00:28