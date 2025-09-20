Golden Boy adayları açıklandı mı? 4 milli yıldız listede! Golden Boy adayları arasında hangi Türk futbolcular var?

Golden Boy 2025 adayları resmen duyuruldu. Avrupa'nın en prestijli genç futbol ödülleri arasında gösterilen Golden Boy adayları listesinde Türkiye'den 4 oyuncu yer aldı. Birçok kişi, Golden Boy adaylarının hangi milli futbolcular olduğunu merak ediyor. Milli yıldızlarımızın bu önemli listede bulunması, Türk futbolu adına gurur kaynağı oldu. Peki, Golden Boy adayları arasında hangi Türk futbolcular var? Golden Boy adayları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

GOLDEN BOY ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

Barcelona'dan Lamine Yamal ve Pau Cubarsi, PSG'den Desire Doue, Chelsea'den Estevao, listeye damga vuran isimler oldu.

Golden Boy adayı olan milli futbolcularımız:

Arda Güler - Real Madrid

Kenan Yıldız - Juventus

Can Uzun - Eintracht Frankfurt

Yasin Özcan - Aston Villa

2024'ÜN KAZANANI KENAN YILDIZ OLMUŞTU

Juventus'ta bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Kenan Yıldız, 2024 yılında bu ödülü kazanan isim olmuştu.