İsrail Dünya Kupası'na katılırsa İspanya çekilebilir! İspanya Başbakanı Pedro Sanchez...

İspanya'da İsrail tepkisi büyüyor. Başbakan Pedro Sanchez, İsrail'in; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde, takımı turnuvaya götürmeyebileceklerini açıkladı.

"RUSYA İLE İSRAİL'İN FARKI NE?"

İspanya Meclis Üyesi Patxi Lopez ise başbakana destek çıktı. Lopez, "Şu anda İsrail, Gazze Şeridi'ni işgal ediyor ve buna bir tepki verilmesi gerekiyor. İspanyol toplumunun büyük çoğunluğu bu durumu kabul etmiyor. İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmaması ve Eurovision'da yer almaması gerekiyor. Tıpkı Rusya'nın çıkarıldığı gibi. Neden Rusya ile olur da İsrail ile olmaz? Fark nedir?" dedi.

