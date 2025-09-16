CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmaları hız kesmeden devam ederken, futbolseverler Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 11:09 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 12:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Her iki takım da kupada ilerleyebilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Taraftarlar şimdiden Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…

ANKARA DEMİRSPOR-ZONGULDAKSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Ankara Demirspor ile Zonguldakspor FK karşı karşıya geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı resmi programa göre, mücadele 16 Eylül 2025 Salı günü, saat 15:00'da başlayacak.

ANKARA DEMİRSPOR-ZONGULDAKSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Demirspor-Zonguldakspor karşılaşmasının yayın kuruluşu bulunmamaktadır.

Ankara Demirspor-Zonguldakspor maçı canlı izlemek için tıklayınız

F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
F.Bahçe'de Ceballos gerçeği ortaya çıktı!
DİĞER
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki sıralamasını açıkladılar! İlk 24’e girebilecek mi?
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
Edson Alvarez'den Mourinho açıklaması!
İşte G.Saray'da Martinez transferinin perde arkası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan Bilal Kutlualp konuşuyor | CANLI Hakan Bilal Kutlualp konuşuyor | CANLI 12:06
Benfica-Karabağ maçı ne zaman? Benfica-Karabağ maçı ne zaman? 11:49
Tottenham-Villarreal maçı ne zaman? Tottenham-Villarreal maçı ne zaman? 11:37
Frankfurt-G.Saray maçının hakemi açıklandı Frankfurt-G.Saray maçının hakemi açıklandı 11:28
Real Madrid-Marsilya maçı detayları! Real Madrid-Marsilya maçı detayları! 11:20
"12 Dev Adam ruhunu hem yaşadık hem yaşattık" "12 Dev Adam ruhunu hem yaşadık hem yaşattık" 11:15
Daha Eski
Shane Larkin'den beklenmedik veda! Shane Larkin'den beklenmedik veda! 11:14
Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK maçı nasıl izlenir? Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK maçı nasıl izlenir? 11:09
PSV-Union Saint-Gilloise maçı bilgileri! PSV-Union Saint-Gilloise maçı bilgileri! 10:57
"Bunu kabul edemem" "Bunu kabul edemem" 10:49
Edson Alvarez'den Mourinho açıklaması! Edson Alvarez'den Mourinho açıklaması! 10:46
İşte G.Saray'da Martinez transferinin perde arkası! İşte G.Saray'da Martinez transferinin perde arkası! 10:44