Her iki takım da kupada ilerleyebilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Taraftarlar şimdiden Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…

ANKARA DEMİRSPOR-ZONGULDAKSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Ankara Demirspor ile Zonguldakspor FK karşı karşıya geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı resmi programa göre, mücadele 16 Eylül 2025 Salı günü, saat 15:00'da başlayacak.

ANKARA DEMİRSPOR-ZONGULDAKSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Demirspor-Zonguldakspor karşılaşmasının yayın kuruluşu bulunmamaktadır.

