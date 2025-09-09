Macaristan-Portekiz maçı canlı izle | Macaristan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Macaristan-Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Ermenistan ve İrlanda'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Macaristan ile Portekiz, kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Grup aşamasını lider tamamlayıp turnuvaya direkt katılmanın hesaplarını yapan Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, ikinci maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Macaristan-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MACARİSTAN-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda oynanacak Macaristan-Portekiz maçı 9 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

MACARİSTAN-PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Puskas Arena'da oynanacak Macaristan-Portekiz maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MACARİSTAN-PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Macaristan: Dibusz; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Styles; Bolla, A Toth, Szoboszlai, B Toth; Vargas

Portekiz: Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Mendes; J Neves, Vitinha, Fernandes; B Silva, Ronaldo, Felix