Salih Özcan Türkiye'ye mi transfer oluyor! İşte o flaş iddia...

Borussia Dortmund'da uzun süredir forma şansı bulamayan Salih Özcan'ın Bundesliga ekibinden ayrılma ihtimali çok yüksek.

Bild gazetesinin haberine göre, Borussia Dortmund, 5 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde Özcan'ın takımdan ayrılmasına izin verecek. Kulüp, oyuncunun yıllık 5 milyon euro olan maaşından da tasarruf etmek istiyor. Dortmund'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazılmayan 27 yaşındaki oyuncu için Türkiye'den ilgi olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon süre bulmakta zorlanan milli futbolcu, üç lig maçında yalnızca dört dakika süre alabildi.

