Karadağ-Çekya maçı canlı izle | Karadağ-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karadağ-Çekya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Faroe Adaları ve Hırvatistan'ın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Karadağ ile Çekya, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Karadağ-Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARADAĞ-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda oynanacak Karadağ-Çekya maçı 5 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

KARADAĞ-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Pod Goricom Stadyumu'nda oynanacak Karadağ-Çekya maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.