CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Isparta 32 Spor-Kırşehir FSK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Isparta 32 Spor-Kırşehir FSK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu başlıyor. 1. turda Isparta 32 Spor ile Kırşehir FSK karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Isparta 32 Spor-Kırşehir FSK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Isparta 32 Spor-Kırşehir FSK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 10:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Isparta 32 Spor-Kırşehir FSK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Isparta 32 Spor-Kırşehir FSK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Isparta 32 Spor ile Kırşehir FSK kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Isparta 32 Spor-Kırşehir FSK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ISPARTA 32 SPOR-KIRŞEHİR FSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Isparta 32 Spor-Kırşehir FSK maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ISPARTA 32 SPOR-KIRŞEHİR FSK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Şımarttıkları İsrail onları da yutacak! İçlerinde biraz vicdan kırıntısı kalmışsa...
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
Trabzonspor'un yeni transferi şehre ayak bastı!
G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un yeni transferi şehre ayak bastı! Trabzonspor'un yeni transferi şehre ayak bastı! 10:19
Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman? Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman? 09:50
ABD-Türkiye voleybol maçı detayları! ABD-Türkiye voleybol maçı detayları! 09:38
G.Saray'dan milli yıldıza kanca! G.Saray'dan milli yıldıza kanca! 09:38
Gürcistan-Türkiye maçı öncesi son notlar! Gürcistan-Türkiye maçı öncesi son notlar! 08:48
Bugünkü maçlar 4 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 4 Eylül 2025 07:30
Daha Eski
12 Dev Adam lider çıktı! 12 Dev Adam lider çıktı! 00:05
F.Bahçe UEFA listesini bildirdi! F.Bahçe UEFA listesini bildirdi! 00:05
F.Bahçe'nin başına geçecek mi? Hoeness'ten açıklama geldi F.Bahçe'nin başına geçecek mi? Hoeness'ten açıklama geldi 00:05
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro... TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro... 00:05
Montella: Büyük futbolcular transferden etkilenmez! Montella: Büyük futbolcular transferden etkilenmez! 00:05
G.Saray kadrosunu UEFA'ya bildirdi! G.Saray kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 00:05