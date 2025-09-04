Isparta 32 Spor-Kırşehir FSK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Isparta 32 Spor-Kırşehir FSK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Isparta 32 Spor ile Kırşehir FSK kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Isparta 32 Spor-Kırşehir FSK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ISPARTA 32 SPOR-KIRŞEHİR FSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Isparta 32 Spor-Kırşehir FSK maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

