Al Hilal - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'inde 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun ilk hafta maçında Al Hilal sahasında Al Riyadh'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Al Hilal - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Hilal - Al Riyadh MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Hilal - Al Riyadh maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 18.50'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.