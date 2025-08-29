CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Hilal - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla başladı. İlk hafta maçında Al Hilal ile Al Riyadh kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Al Hilal - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 13:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Hilal - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal - Al Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun ilk hafta maçında Al Hilal sahasında Al Riyadh'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Al Hilal - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Hilal - Al Riyadh MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Hilal - Al Riyadh maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 18.50'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

İşte F.Bahçe'nin teknik direktör adayları! Mourinho'dan sonra...
REKLAM
DİĞER
Fenerbahçe’de kritik toplantı! İşte Mourinho’nun yerine gelecek isim
İsrail ordusu Gazze'de işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor
F.Bahçe için birbirinden yıldız hoca adayları!
İrfan Can Kahveci'nin eşinden flaş paylaşım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tam bir tazminat canavarı! İşte Mourinho'nun cebine giren para Tam bir tazminat canavarı! İşte Mourinho'nun cebine giren para 13:04
İrfan Can Kahveci'nin eşinden flaş paylaşım! İrfan Can Kahveci'nin eşinden flaş paylaşım! 12:56
F.Bahçe için birbirinden yıldız hoca adayları! F.Bahçe için birbirinden yıldız hoca adayları! 12:37
Fenerbahçe Avrupa Ligi kurası hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi kurası hangi kanalda? 12:07
F.Bahçe'de flaş Mourinho gerçeği! Kariyer rekorunu kırdı F.Bahçe'de flaş Mourinho gerçeği! Kariyer rekorunu kırdı 11:58
İşte F.Bahçe'nin teknik direktör adayları! Mourinho'dan sonra... İşte F.Bahçe'nin teknik direktör adayları! Mourinho'dan sonra... 11:32
Daha Eski
Hamburg - St. Pauli maçı hangi kanalda? Hamburg - St. Pauli maçı hangi kanalda? 11:30
Lens - Brest maçı hangi kanalda? Lens - Brest maçı hangi kanalda? 11:25
İşte Mourinho ile iplerin koptuğu o sözler İşte Mourinho ile iplerin koptuğu o sözler 11:11
Mourinho ne kadar tazminat alacak? İşte o dev rakam Mourinho ne kadar tazminat alacak? İşte o dev rakam 10:57
Lecce - Milan maçı hangi kanalda? Lecce - Milan maçı hangi kanalda? 10:50
Cremonese - Sassuolo maçı hangi kanalda? Cremonese - Sassuolo maçı hangi kanalda? 10:45