İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı! İsrail'in adını bile geçiremediler...

UEFA, Ukrayna'yı işgal eden Rus takımlarını Avrupa turnuvalarından men etmiş, Güney Kıbrıs takımlarını müsabakalara alırken KKTC'yi görmezden gelmişti.

Ne var ki aynı UEFA, İsrail'in soykırımına sesini çıkarmadı.

Gazze'ye soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, on binlerce Filistinliyi katletti, yüz binlerce Filistinliyi ise yaraladı.

Gelişmelere kör ve sağır kalan ve bu tavrıyla büyük eleştiri alan UEFA, Süper Kupa maçı öncesi pankart açarak göz boyamaya çalıştı.

676 GÜNDÜR NEREDEYDİNİZ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni birincilikle tamamlayan Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İngiliz takımı Tottenham Hotspur, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Maçın açılış seremonisinde "Çocukları öldürmeyi durdurun" ve "Sivilleri öldürmeyi durdurun" yazılı pankartı açan UEFA, sosyal medyada "676 gündür neredeydiniz" tepkileriyle karşılaştı.