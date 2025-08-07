Türk spor basınının usta ismi Ümit Aktan hayatını kaybetti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türk spor basının duayen isimlerinden spiker Ümit Aktan, hayatını kaybetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 10:16
Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bir süredir hastanede tedavi gören gazeteci, yazar, program sunucusu ve spor spikeri Ümit Aktan, 76 yaşında vefat etti.

Aktan'ın vefatıyla ilgili Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT'de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz."

