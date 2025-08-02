Çaykur Rizespor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı

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Çaykur Rizespor - Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, sezon başlamadan önce gücünü test etmek için Esenler Erokspor ile hazırlık maçında buluşuyor. İki takım da ligde iddialı bir başlangıç yapmayı hedeflerken futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki Çaykur Rizespor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Esenler Erokspor hazırlık maçı, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.