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Haberler Futbol Çaykur Rizespor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı

Çaykur Rizespor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, yeni sezona hazırlık maçı kapsamında 1. Lig takımı Esenler Erokspor ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler için merakla beklenen maçta skor kadar yeni transferlerin alacağı aksiyonlar da önem taşıyor. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Çaykur Rizespor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 10:16
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Çaykur Rizespor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı

Çaykur Rizespor - Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, sezon başlamadan önce gücünü test etmek için Esenler Erokspor ile hazırlık maçında buluşuyor. İki takım da ligde iddialı bir başlangıç yapmayı hedeflerken futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki Çaykur Rizespor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Esenler Erokspor hazırlık maçı, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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