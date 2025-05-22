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Haberler Futbol Vanspor-Elazığspor MAÇI TIKLA İZLE | Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vanspor-Elazığspor MAÇI TIKLA İZLE | Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nesine 2. Lig play-off 3. tur maçında Artı Değer Vanspor ile Çimentaş Elazığspor karşı karşıya gelecek. 1. Lig'e yükselmek için kıyasıya rekabetin devam ettiği haftada iki takım da kazanan taraf olmayı amaçlıyor. çift maç usulüne göre oynanacak turda hata yapmak istemeyen Vanspor, iç saha avantajını kullanarak skor üstünlüğünü almayı hedefliyor. Zorlu Van deplasmanında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen Elazığspor ise rövanş maçı öncesi moral arıyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 11:00
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Vanspor-Elazığspor MAÇI TIKLA İZLE | Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Nesine 2. Lig play-off 3. tur maçında Artı Değer Vanspor ile Çimentaş Elazığspor karşı karşıya gelecek. 1. Lig'e yükselmek için mücadele etmeyi sürdüren iki takım da heyecan dolu eşleşmede turu geçen taraf olmayı amaçlıyor. İki maç usulüne göre oynanacak play-off maçında hata yapmak istemeyen Vanspor, iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymak isteyen Van ekibi, skor üstüntülüğü almayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda istediği sonucu alarak rövanş maçı öncesi moralli olmayı hedefleyen Elazığspor ise kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Heyecan dolu mücadeleye kısa bir süre kala futbolseverler Vanspor-Elazığspor maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARTI DEĞER VANSPOR-ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig play-off 3. turunda oynanacak Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor maçı 22 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

ARTI DEĞER VANSPOR-ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 14. RANDEVU

Tarihleri boyunca 13 defa karşı karşıya gelen Artı Değer Vanspor ile Çimentaş Elazığspor, Nesine 2. Lig play-off 3. tur maçında 14. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 2 karşılaşmayı Vanspor kazanırken, 7 mücadeleyi de Elazığspor üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor maçının hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Selim Şenöz ve Arif Dilmen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Tolga Akbaba üstlenecek.

ELAZIĞSPOR-VANSPOR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanşında oynanacak Elazığspor-Vanspor maçı 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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