CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 22 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 22 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 22 Mayıs Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 08:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 22 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur

16.00 Altınordu-Batman Petrolspor

20.00 Artı Değer Van Spor FK-Çimentaş Elazığspor

Bundesliga Play-Out

21.30 Heidenheim-Elversberg

Suudi Arabistan Pro Lig

19.05 Al Akhdoud-Al Raed

19.15 Damac FC-Al Fateh

21.00 Al Ahli-Al Ettifaq

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan dev transfer!
F.Bahçe'den dev golcü hamlesi!
DİĞER
DEV MAÇA GERİ SAYIM! Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CHP'li İBB 6 milyar TL'lik borcunu ödemedi! İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı
Muslera'nın yerine 4 aday!
F.Bahçe'ye İngiliz orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! 03:49
G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! 03:48
Ali Koç'un görüntüleri ortaya çıktı! Ali Koç'un görüntüleri ortaya çıktı! 01:01
Avrupa Ligi'nde kupa Tottenham'ın! Avrupa Ligi'nde kupa Tottenham'ın! 01:01
F.Bahçe'den dev golcü hamlesi! F.Bahçe'den dev golcü hamlesi! 01:01
Nani'den Mou açıklaması! "Devam ederse..." Nani'den Mou açıklaması! "Devam ederse..." 01:01
Daha Eski
G.Saray'dan forvete sürpriz öneri! G.Saray'dan forvete sürpriz öneri! 01:01
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 01:01
Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde 01:01
Yusuf''a şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Yusuf''a şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 01:01
G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer 01:01
Zaniolo G.Saray'a geri dönecek mi? Zaniolo G.Saray'a geri dönecek mi? 01:01