Bugünkü maçlar 22 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
22 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur
16.00 Altınordu-Batman Petrolspor
20.00 Artı Değer Van Spor FK-Çimentaş Elazığspor
Bundesliga Play-Out
21.30 Heidenheim-Elversberg
Suudi Arabistan Pro Lig
19.05 Al Akhdoud-Al Raed
19.15 Damac FC-Al Fateh
21.00 Al Ahli-Al Ettifaq
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