Bugünkü maçlar 22 Mayıs Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Mayıs Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur

16.00 Altınordu-Batman Petrolspor

20.00 Artı Değer Van Spor FK-Çimentaş Elazığspor

Bundesliga Play-Out

21.30 Heidenheim-Elversberg

Suudi Arabistan Pro Lig

19.05 Al Akhdoud-Al Raed

19.15 Damac FC-Al Fateh

21.00 Al Ahli-Al Ettifaq

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