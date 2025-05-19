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Haberler Futbol Spor dünyasından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

Spor dünyasından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla spor dünyası, kutlama mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 11:02
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Spor dünyasından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve futbol kulüpleri, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.

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