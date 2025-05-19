Spor dünyasından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve futbol kulüpleri, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

"Bütün ümidim gençliktedir!" 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/vDLareejKo — TFF (@TFF_Org) May 18, 2025

"Kurtuluş'un meşalesiyle geleceği aydınlatacağız." 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/9YLmpbDbmm — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 18, 2025

🇹🇷 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletimizin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı… pic.twitter.com/LHy5HrKo3X — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 19, 2025

🇹🇷 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak bir milletin bağımsızlık fitilini ateşleyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ilerlemeyi ilelebet sürdüreceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! pic.twitter.com/Q6yNhkL8tM — #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 18, 2025