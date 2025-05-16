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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Shabab'da devam edecek mi? Fatih Terim'den sözleşme yanıtı!

Al Shabab'da devam edecek mi? Fatih Terim'den sözleşme yanıtı!

Suudi Pro Lig ekibi Al Shabab'ın teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, Al Riyadh'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Terim basın toplantısında geleceğiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 13:01
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Al Shabab'da devam edecek mi? Fatih Terim'den sözleşme yanıtı!

Suudi Pro Lig'in 32. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab deplasmanda Al Riyadh'ı 3-1 mağlup etti.

Al Shabab'da devam edecek mi? Fatih Terim'den sözleşme yanıtı!

Fatih Terim karşılaşmanın ardından basın toplantısında geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Al Shabab'da devam edecek mi? Fatih Terim'den sözleşme yanıtı!

Üst üste aldıkları galibiyet hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı "Al Ahli'ye karşı alınan galibiyetin ardından, Al Riyadh maçı önemliydi. Oyunculardan takıma layık bir performans göstermelerini istedim ve onlar da bu görevi mükemmel bir şekilde başardılar." ifadelerini kullandı.

Al Shabab'da devam edecek mi? Fatih Terim'den sözleşme yanıtı!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Terim, Al Shabab'ta devam etme olasılığı hakkında gelen soruya yanıt verdi.

Al Shabab'da devam edecek mi? Fatih Terim'den sözleşme yanıtı!

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

"Tüm odağım gelecek hafta Al İttihad'a karşı oynanacak olan maçta. Sözleşmemi yenilemek için kulüple görüşmedim ve henüz bir yenileme gündemimiz yok. Sezon sonunda göreceğiz. Gelmeden önce Suudi Ligi'ni takip ediyordum. Farklı ve güçlü bir lig ve Avrupa liglerinden çok daha iyi. Burada olmaktan çok mutluyum." yanıtını verdi.

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