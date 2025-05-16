Al Shabab'da devam edecek mi? Fatih Terim'den sözleşme yanıtı!
Suudi Pro Lig ekibi Al Shabab'ın teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, Al Riyadh'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Terim basın toplantısında geleceğiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi. İşte detaylar...
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Terim, Al Shabab'ta devam etme olasılığı hakkında gelen soruya yanıt verdi.
"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"
"Tüm odağım gelecek hafta Al İttihad'a karşı oynanacak olan maçta. Sözleşmemi yenilemek için kulüple görüşmedim ve henüz bir yenileme gündemimiz yok. Sezon sonunda göreceğiz. Gelmeden önce Suudi Ligi'ni takip ediyordum. Farklı ve güçlü bir lig ve Avrupa liglerinden çok daha iyi. Burada olmaktan çok mutluyum." yanıtını verdi.
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