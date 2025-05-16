Al Shabab'da devam edecek mi? Fatih Terim'den sözleşme yanıtı!

Suudi Pro Lig'in 32. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab deplasmanda Al Riyadh'ı 3-1 mağlup etti.

Üst üste aldıkları galibiyet hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı "Al Ahli'ye karşı alınan galibiyetin ardından, Al Riyadh maçı önemliydi. Oyunculardan takıma layık bir performans göstermelerini istedim ve onlar da bu görevi mükemmel bir şekilde başardılar." ifadelerini kullandı.