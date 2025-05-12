CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Manisaspor namağlup şampiyon!

Manisaspor namağlup şampiyon!

Manisaspor Süper Amatör Lig'de namağlup şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıktı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 13:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manisaspor namağlup şampiyon!

Manisa'yı 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig'de temsil eden, ağır borç yükü ve transfer yasağıyla 2021 yılında amatöre geriledikten sonra bir daha çıkamayan Manisaspor bu sezon yaptığı atakta tekrar profesyonel ligin eşiğine geldi. Sezon başında iddialı bir kadro kuran siyah-beyazlı ekip Süper Amatör'de hem normal sezonu hem de Play-Off'u yenilgisiz zirvede bitirdi. Son maçında rakibi Saruhanlı Belediyespor'un sahaya çıkmaması sonucu 3 puanı hükmen hanesine yazdıran siyah-beyazlılar şampiyonluğu garantileyip Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmenin gururunu yaşadı.

G.Saray'dan Morata kararı!
F.Bahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı!
DİĞER
Oğuzhan Koç patladı, haklı çıktı! Spotify algoritması gençliği zehirliyor mu?
İşte kare kare PKK'yı lağveden kongre! 232 sözde delege katıldı... İki farklı noktada yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı!
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! F.Bahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! 12:29
Al Akhdoud-Al Nassr maçı ne zaman? Al Akhdoud-Al Nassr maçı ne zaman? 12:12
Arda Güler'in yeni hocası belli oldu! Arda Güler'in yeni hocası belli oldu! 12:06
G.Saray, Trabzon mesaisini sürdürdü G.Saray, Trabzon mesaisini sürdürdü 11:50
Al Hilal-Al Orubah maçı ne zaman? Al Hilal-Al Orubah maçı ne zaman? 11:45
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan: Etkinlikler ücretsiz olacak Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan: Etkinlikler ücretsiz olacak 11:43
Daha Eski
Burak Yılmaz'dan G.Saray açıklaması! Burak Yılmaz'dan G.Saray açıklaması! 11:37
Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı! 11:32
G.Saray'dan Morata kararı! G.Saray'dan Morata kararı! 11:19
Lemina, G.Saray'la tarihe geçmek istiyor Lemina, G.Saray'la tarihe geçmek istiyor 10:54
Livakovic paylaşılamıyor! İşte peşindeki takımlar Livakovic paylaşılamıyor! İşte peşindeki takımlar 10:50
Atalanta-Roma maçı ne zaman? Atalanta-Roma maçı ne zaman? 10:48