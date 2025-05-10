Benfica-Sporting Lizbon MAÇI CANLI İZLE | Benfica-Sporting Lizbon maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Benfica-Sporting Lizbon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Portekiz Ligi 32. haftasında Benfica ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. 78 puanla ligin ilk iki sırasında yer alan takımlar heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Bruno Lage yönetiminde iç saha avantajını kullanmayı hedefleyen Benfica, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. Gösterdiği performansla son yıllara damga vuran ve bu sezonda açık ara gol krallığında zirvede yer alan Viktor Gyökeres ise Sporting Lizbon'un şampiyonluğu için mücadelesini sürdürecek. Peki, Benfica-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BENFICA-SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Ligi 32. haftasında oynanacak Benfica-Sporting Lizbon maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

BENFICA-SPORTING LIZBON MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio da Luz'da oynanacak Benfica-Sporting Lizbon maçı S Sport Plus, Tabii Spor ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BENFICA-SPORTING LIZBON MAÇI CANLI İZLE

BENFICA-SPORTING LIZBON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Benfica: Trubin, Araujo, Otamendi, Silva, Carreras, Luis, Orkun Kökçü, Di Maria, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

Sporting Lizbon: Silva, Quaresma, Debast, Inacio, Quenda, Hjulmand, Morita, Araujo, Trincao, Goncalves, Gyökeres