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Haberler Futbol Benfica-Sporting Lizbon MAÇI CANLI İZLE | Benfica-Sporting Lizbon maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Benfica-Sporting Lizbon MAÇI CANLI İZLE | Benfica-Sporting Lizbon maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Portekiz Ligi 32. haftasında Benfica ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Bitime iki hafta kala şampiyonluğa oynayan ve aynı puana sahip olan iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile kritik maçta 3 puan almanın hesaplarını yapan Benfica, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Viktor Gyökeres önderliğinde zorlu deplasmanda kazanmanın yollarını arayacak Sporting Lizbon ise averajla rakibinin önünde yer alıyor. Peki, Benfica-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 16:24 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 16:29
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Benfica-Sporting Lizbon MAÇI CANLI İZLE | Benfica-Sporting Lizbon maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Benfica-Sporting Lizbon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Portekiz Ligi 32. haftasında Benfica ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. 78 puanla ligin ilk iki sırasında yer alan takımlar heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Bruno Lage yönetiminde iç saha avantajını kullanmayı hedefleyen Benfica, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. Gösterdiği performansla son yıllara damga vuran ve bu sezonda açık ara gol krallığında zirvede yer alan Viktor Gyökeres ise Sporting Lizbon'un şampiyonluğu için mücadelesini sürdürecek. Peki, Benfica-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BENFICA-SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Ligi 32. haftasında oynanacak Benfica-Sporting Lizbon maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

BENFICA-SPORTING LIZBON MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio da Luz'da oynanacak Benfica-Sporting Lizbon maçı S Sport Plus, Tabii Spor ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BENFICA-SPORTING LIZBON MAÇI CANLI İZLE

BENFICA-SPORTING LIZBON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Benfica: Trubin, Araujo, Otamendi, Silva, Carreras, Luis, Orkun Kökçü, Di Maria, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

Sporting Lizbon: Silva, Quaresma, Debast, Inacio, Quenda, Hjulmand, Morita, Araujo, Trincao, Goncalves, Gyökeres

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