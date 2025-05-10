Benfica 1-1 Sporting CP | MAÇ SONUCU-ÖZET

Portekiz Süper Ligi'nde 33. hafta maçında Benfica, sahasında Sporting CP ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan derbide alınan beraberlik konuk ekibe yaradı.

Sporting'in golünü dakika 4'te Francisco Trincao kaydederken Benfica'nın beraberlik golü 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Benfica'da milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu 84, Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı.

Portekiz Süper Ligi'nde son haftaya girilirken Sporting CP ve Benfica, 79 puana yükseldi. Sporting, averajla liderliğini korudu.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Sporting, ikili averajı elinde bulunduruyor.

Son hafta Benfica, Braga deplasmanına konuk olacak.

Sporting CP ise sahasında Vitoria de Guimaraes'i ağırlayacak ve galibiyet halinde şampiyonluğunu ilan edecek.