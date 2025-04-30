Muş Spor Kulübü - Silifke Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nesine 3. Lig play-off yükselme

Muş Spor Kulübü - Silifke Belediye Spor maçını takip etmek için tıklayın...

Nesine 3. Lig play-off 1. turda heyecan başlıyor. 1. grupta yer alan Muş Spor Kulübü ile Silifke Belediye Spor, Muş Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yükselen takımın bir üst tura çıkacağı mücadelenin yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Muş Spor Kulübü - Silifke Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUŞ SPOR KULÜBÜ - SİLİFKE BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Muş Spor Kulübü - Silifke Belediye Spor maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Bugünkü 1. Tur karşılaşmalarının programı şöyle:

I. Grup

15.00 Muşspor-Silifke Belediye,

16.00 Belediye Kütahya-Düzcespor

II. Grup

16.00 Amasyaspor FK-Mazıdağı Fosfatspor,

16.00 Silivrispor- Tire 2021 FK

III. Grup

16.00 Küçükçekmece Sinop-Çorluspor 1947,

20.00 52 Orduspor FKPazarspor,

IV. Grup

15.00 Ağrı 1970 SK-Kırıkkale FK,

16.00 Zonguldak FK- Kahramanmaraş İstiklal.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...