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Haberler Futbol Barcelona - Real Madrid FİNAL MAÇI yayın bilgisi | Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona - Real Madrid FİNAL MAÇI yayın bilgisi | Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey'in finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Sevilla’daki Estadio de La Cartuja’da oynanacak dev maç, kupanın yeni sahibini belirleyecek. Özellikle Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in ilk 11'de yer alıp almayacağı, maçın en çok merak edilen konuları arasında geliyor. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 13:40
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Barcelona - Real Madrid FİNAL MAÇI yayın bilgisi | Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona - Real Madrid final maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya futbolunun iki devi Barcelona ve Real Madrid, Kral Kupası için kozlarını paylaşacak. İspanya Süper Kupası finalinde 5-2 ve La Liga'da 4-0'lık galibiyetle Real Madrid karşısında iki kez üstünlük kuran Barcelona'da, sakatlığı geçen Alman kaleci Marc Andre Ter Stegen final kadrosuna alındı. Real Madrid ise Arda Güler'in yükselen formu ve takımın kazanma hırsıyla bu kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Futbol tutkunlarının merakla beklediği dev finalin yayın bilgisi ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası finali kapsamında yapılacak Barcelona - Real Madrid maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Martin; De Jong, Pedri; Yamal, F Lopez, Raphinha; Torres

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, F Garcia; Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappe

ARDA GÜLER FİNALE TAŞIDI

Copa del Rey yarı finalinde uzatmalarda oyuna girerek yaptığı asistle takımını finale taşıyan Arda, adeta Türkiye'nin gururu oldu. Ayrıca, La Liga'da Getafe karşısında attığı golle Real Madrid'in lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.

Antrenör Carlo Ancelotti'nin övgüyle bahsettiği genç yıldız, Copa del Rey finalinde de sahada olması durumunda tüm gözleri üzerine çekecek. Arda'nın hızı, dripling yeteneği ve soğukkanlılığı, Barcelona savunması için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

HANSI FLICK Mİ ANCELOTTI Mİ?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, bu sezon La Liga'da lider konumda. Ancak, Robert Lewandowski'nin sakatlığı, takım için büyük bir eksik. Ferran Torres ve Lamine Yamal gibi isimler, bu açığı kapatmaya çalışacak.

Real Madrid, La Liga'da Barcelona'nın 4 puan gerisinde olsa da, Arda Güler, Jude Bellingham ve Vinicius Jr. gibi yıldızları ile Barcelona karşısında şansını zorlayacak. Ancak, David Alaba ve Eduardo Camavinga'nın sakatlık şüpheleri, Ancelotti'nin kadro seçimini zorlaştırabilir.

Barcelona - Real Madrid karşılaşmaları, sadece İspanya'nın değil, dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden biri. Copa del Rey finali, rekabetin en üst düzeyde yaşanacağı bir arena olacak.

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