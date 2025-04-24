TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Türk futbolu adına tarihi an!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ;

"TÜRK FUTBOLU ADINA TARİHİ BİR AN"

"Bugün Türk futbolu adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Türk futbolu ve İstanbul için büyük bir adım atıyoruz. İstanbul, futbolun uluslararası merkezlerinden biri haline geliyor. Bu durum, Türkiye'nin sporda attığı adımların bir sonucudur. Bu adımlarla Türkiye'nin futbol dünyasında etkisi daha da artacaktır. UEFA ve bağlı ülkeler ile doğrudan ve kalıcı iletişim imkanı doğacaktır."

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

"Spor sevgisini her zaman gösteren, futboldan gelen Sayın Cumhurbaşkanımız, bize bu yolda dünya liderliğiyle hep önder olmuştur. UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılması yolundaki destekleri için kendisine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.