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Haberler Futbol Gil Vicente - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Liga Portugal

Gil Vicente - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Liga Portugal

Liga Portugal'da heyecan sürüyor. 24. haftada Gil Vicente ile Benfica kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gil Vicente - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 11:11
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Gil Vicente - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Liga Portugal

Gil Vicente - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liga Portugal'da heyecan 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. Gil Vicente ile Benfica kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gil Vicente - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIL VICENTE - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gil Vicente - Benfica maçı 28 Mart Cuma günü saat 23.15'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

GIL VICENTE - BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gil Vicente: Andrew; Cruz, Sa, Fernandes, Mewesi; Caseres, Castillo, Garcia; Barmejo, Eduardo, Correia

Benfica: Trubin; Araujo, Silva, Carreras; Santos, Aursnes, Florentino, Soares; Bruma, Pavlidis, Akturkoglu

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