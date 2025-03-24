Arnavutluk - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

Arnavutluk - Andorra maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Arnavutluk ile Andorra karşı karşıya gelecek. Air Albania Stadium Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Arnavutluk - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARNAVUTLUK - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arnavutluk - Andorra maçı 24 Mart Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.