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Haberler Futbol Arnavutluk - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

Arnavutluk - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri heyecanı başladı. Arnavutluk ile Andorra kozlarını paylaşacak. Air Albania Stadium Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Arnavutluk - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 09:18
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Arnavutluk - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası

Arnavutluk - Andorra maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Arnavutluk ile Andorra karşı karşıya gelecek. Air Albania Stadium Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Arnavutluk - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARNAVUTLUK - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arnavutluk - Andorra maçı 24 Mart Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

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