Türkiye - Kosova maçı ne zaman? | Türkiye U21 - Kosova U21 hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

U21 Milli Takımımız, Kosova ile hazırlık maçında karşılaşacak. Evinde oynayacağı karşılaşmada Ümit Milliler, seyircisi önünde galibiyeti hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Türkiye U21 - Kosova U21 hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Kosova U21 hazırlık maçı 21 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 MAÇI CANLI İZLE