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Haberler Futbol Türkiye - Kosova maçı ne zaman? | Türkiye U21 - Kosova U21 hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Kosova maçı ne zaman? | Türkiye U21 - Kosova U21 hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ümit Milli Takım'ımız ile Kosova, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Gökhan Gönül'ün hocalığında hazırlık maçlarına devam eden millilerimiz, Kosova ekibine karşı galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Türkiye U21 - Kosova U21 hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 11:27 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 11:38
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Türkiye - Kosova maçı ne zaman? | Türkiye U21 - Kosova U21 hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

U21 Milli Takımımız, Kosova ile hazırlık maçında karşılaşacak. Evinde oynayacağı karşılaşmada Ümit Milliler, seyircisi önünde galibiyeti hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Türkiye U21 - Kosova U21 hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Kosova U21 hazırlık maçı 21 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 MAÇI CANLI İZLE

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