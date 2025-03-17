Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA U17 Şampiyonası

UEFA U17 Şampiyonası'nda heyecan dorukta... Türkiye U17 Milli Takım'ımız ile Macaristan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avrupa Şampiyonası 2. Tur A Ligi 4. Grup'ta ilk maçında Polonya'ya 5-0, ikinci maçında İsviçre'ye 1-0 yenilen U17 Kız Millî Takımımız, 17 Mart Pazartesi günü üçüncü maçı için sahaya çıkıyor. Antalya'da bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde saat 15.00'te Ay-Yıldızlılarımız, Macaristan ile 1 nolu sahada karşılaşacak. Aynı saatte 2 nolu sahada Polonya - İsviçre mücadelesi oynanacak.

A Ligi'nde yer alan 7 grup birincisi, 4-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında ev sahibi Faroe Adaları ile birlikte, Faroe Adaları'nda gerçekleştirilecek 2025 Kadınlar U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak. Grupta ilk üç arasında yer alan takımlar ise 2025/26 sezonunda da 1. turda A Ligi'nde yer alacak. Grup dördüncüsü ise 2025/26 sezonunda 1. turda B Ligi'nde mücadele edecek.