Bugünkü maçlar 13 Mart Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Mart Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi - Son 16 Turu

20:45 Athletic Bilbao - Roma (TRT Tabii Spor)

20:45 Lazio - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 1)

20:45 Eintracht Frankfurt - Ajax (TRT Spor)

20:45 Olympiakos - Bodo/Glimt (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Lyon - FCSB (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Rangers - Fenerbahçe (TRT 1)

23:00 Tottenham - AZ Alkmaar (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Manchester United - Real Sociedad (TRT Tabii Spor)

UEFA Konferans Ligi - Son 16 Turu

20:45 Lugano - Celje (TRT Tabii Spor 4)

20:45 Rapid Wien - Borac Banja Luka (TRT Tabii Spor 5)

20:45 Djurgarden - Pafos FC (TRT Tabii Spor 6)

20:45 Cercle Brugge - Jagiellonia Bialystok (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Fiorentina - Panathinaikos (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Vitoria Guimaraes - Real Betis (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Chelsea - Kopenhag (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Legia Varşova - Molde (TRT Tabii Spor 6)

Suudi Arabistan - Pro Lig

22:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Riyadh

22:00 Al Fateh - Al Raed

22:00 Al Shabab Riyadh - Al Orubah

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