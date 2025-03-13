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Haberler Futbol Bayern Münih Joshua Kimmich'in sözleşmesini uzattı!

Bayern Münih Joshua Kimmich'in sözleşmesini uzattı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih 30, yaşındaki oyuncusu Joshua Kimmich'in sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar uzattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 17:23
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Bayern Münih Joshua Kimmich'in sözleşmesini uzattı!

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 30 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Joshua Kimmich'in sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu yaz, 30 yaşındaki oyuncunun Münih'e taşınmasının üzerinden 10 yıl geçmiş olacak." bilgisi verildi.

Alman oyuncunun, bu süre zarfında Bayern Münih ile 8 Bundesliga şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandığı belirtildi.

Kimmich, Temmuz 2015'te Stuttgart'tan Bayern Münih'e transfer olmuştu.

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