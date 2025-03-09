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Haberler Futbol Galatasaray Petrol Ofisi - Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı CANLI İZLE | GS - FB maçı ne zaman, hangi kanalda? Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi

Galatasaray Petrol Ofisi - Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı CANLI İZLE | GS - FB maçı ne zaman, hangi kanalda? Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi, yarın Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk edecek. karşılaşmaya dair detaylar merak edilirken arama motorlarında Galatasaray Petrol Ofisi - Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı ne zaman, hangi kanalda? sorguları yapılıyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 11:54
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Galatasaray Petrol Ofisi - Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı CANLI İZLE | GS - FB maçı ne zaman, hangi kanalda? Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk edecek. Hakem Sercan Yılmaz'ın düdük çalacağı maçın yayın bilgileri ve detayları merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - FENERBAHÇE KADIN FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol maçı 9 Mart Pazar günü oynanacak. Karşılaşma GS TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak olan karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Sercan Yılmaz yönetecek.

Galatasaray, geride kalan 18 haftada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 36 puanla 4. sırada yer aldı.

Ligde 16 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe ise 48 puanla lider durumda bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.

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