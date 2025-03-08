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Haberler Futbol Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao futbolu bıraktı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao futbolu bıraktı!

Bir dönem ülkemizde de Galatasaray formasını terleten Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Falcao son olarak futbolu bıraktığını duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 12:32 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 13:18
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Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao futbolu bıraktı!

Bir dönem futbola damga vuran ve attığı gollerle dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer alan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, futbolu bıraktığını açıkladı.

Kariyerine Millonarios'ta başlayan Falcao; River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray ve Rayo formaları giydi.

Galatasaray'da 43 maça çıkan Falcao, 20 gol attı 3 asist yaptı.

İŞTE FALCAO'NUN VEDA MESAJI:

20 yıl, futbol bana bir hayal yaşama fırsatı verdi. Bir top ve bir hayalle başlayan yolculuk, öğrenmeler, fedakârlıklar ve unutulmaz anlarla dolu bir serüvene dönüştü.

İlk maçımdan, dünyanın en ikonik stadyumlarında oynamaya kadar her adım bir sınav, her düşüş bir ders ve her gol sadece benim için değil, yanımda olan herkes için de bir sevinç kaynağı oldu.

Büyük oyuncularla aynı soyunma odasını paylaşma şansına sahip oldum ve takım olmanın gerçek anlamını öğreten ekiplerin bir parçası oldum. Arjantin'de River Plate ile kupalar kazandım, Avrupa'da Porto ile unutulmaz geceler yaşadım, Atlético Madrid formasıyla sahaya gururla çıktım ve Monaco'nun yeniden yükselişinde yer aldım. Manchester United, Chelsea ve Galatasaray gibi tarihi kulüplerde oynama fırsatım oldu ve her biri bana değerli deneyimler kattı. Rayo Vallecano'da saha içinde ve dışında bir aile buldum ve bugün hâlâ Millonarios'ta, çocukluk hayalim olan formayı giyerek futboldan aynı tutkuyu alıyorum.

Kolombiya Millî Takımı ile en büyük onuru yaşadım: Ülkemi bir Dünya Kupası'nda temsil etmek. Tricolor formasıyla attığım her golde, her zaferde ve her zorlukta yanımda olan milyonlarca Kolombiyalının desteğini hissettim.

Bugün geriye baktığımda sadece kupalar ya da istatistikler görmüyorum. Pek çok insanın emeğini, takım arkadaşlarımın özverisini, ailemin koşulsuz desteğini ve taraftarların sevgisini görüyorum. Bunların hiçbiri onlar olmadan mümkün olmazdı.

Bana her fırsatı veren Tanrı'ya, sığınağım olan aileme ve bu yolculuğun bir parçası olan herkese minnettarım. Futbol bana her şeyi verdi ve şimdi hayat, çocukluk hayalim olan kulübe dönme sevincini bana armağan etti. Millonarios formasını giymek, çocukluk hayaliyle başlayan bu yolculuğun tam anlamıyla tamamlanması demek. Aynı tutkuyla her şeyimi vermeye devam edeceğim.

Teşekkürler ve daha nice başarılara!

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