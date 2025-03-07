FIFA’dan 2030 Dünya Kupası için flaş hamle! Takım sayısı artabilir

Dünya futbolunun en prestijli organizasyonu olan Dünya Kupası, 2030 yılında 100. yaşını kutlayacak. Bu anlamlı yıl dönümünde, ev sahipliği sadece Fas, İspanya ve Portekiz'le sınırlı kalmayacak; Arjantin, Paraguay ve Uruguay da maçlara ev sahipliği yapacak. Böylece turnuva, hem Avrupa hem de Güney Amerika kıtalarında eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Guardian gazetesinin haberine göre, FIFA'nın gündemindeki en dikkat çekici teklif, turnuvaya katılan takım sayısının artırılması yönünde. Eğer bu teklif kabul edilirse, FIFA'ya üye 211 federasyondan tam 64'ü Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı yakalayacak.

Önceki yıllarda 32 takımla oynanan Dünya Kupası, 2026 yılında ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde ilk kez 48 takımla gerçekleştirilecek. Maç sayısının da 64'ten 104'e yükseleceği bu format, 2030 turnuvasında daha da genişleyebilir. FIFA'nın alacağı karar, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.