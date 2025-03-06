Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izle | çeyrek final kura çekimi ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? | ZTK kura çekimi

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları tamamlandı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray,Trabzonspor'un bir üst tura çıktığı organizasyonda İskendersunspor'un da yer alması futbolseverlerin dikkatini çekti. Çeyrek finale kalan takımlar belli olduktan sonra heyecanlı bekleyiş devam ederken taraftarlar ZTK kura çekimi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekim tarihi de netleşti. Yarı final maçlarının da belli olacağı kura çekiminde 8 takım yer alacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE KALDI?

Yeni formatıyla sahne alan Ziraat Türkiye Kupası, bir kez daha futbolseverlerin ilgi odağı olmayı başardı. 6 takımlı 4 grubun yer aldığı organizasyonda, ilk 2 sırada bulunan kulüpler çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi takımlar çeyrek finale kaldı?

Seri başı olan takımlar: Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Tümosan Konyaspor

Seri başı olmayan takımlar: Galatasaray, Göztepe, Sipay Bodrum FK ve İskenderunspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da yapılacak. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek ZTK kura çekiminde yarı final eşleşmeleri de belli olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Tümosan Konyaspor, Galatasaray, Göztepe, Sipay Bodrum FK ve İskenderunspor'un yer alacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.