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Haberler Futbol Dünyaca ünlü futbol kulüpleri ve oyunculardan ramazan ayı mesajları

Dünyaca ünlü futbol kulüpleri ve oyunculardan ramazan ayı mesajları

Avrupa'daki futbol kulüpleri ve oyuncular, Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 11:57
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Dünyaca ünlü futbol kulüpleri ve oyunculardan ramazan ayı mesajları

İngiltere'nin Liverpool Kulübü, "Herkesin ramazan ayı mübarek olsun." mesajını yayımlarken Manchester United ise "Dünya çapındaki tüm taraftarlarımızın ramazan ayı mübarek olsun." paylaşımını yaptı.

Manchester City, "Dünyanın dört bir yanındaki herkesin ramazan ayı mübarek olsun." ifadelerini kullanırken Chelsea Kulübü, "Chelsea Futbol Kulübündeki herkesin ramazan ayı mübarek olsun." paylaşımında bulundu.

Tottenham, "Dünyanın her yerinde bulunan taraftarlarımızın ramazan ayını kutluyoruz." derken West Ham United Kulübü, "Herkese huzurlu ve bereketli bir ramazan diliyoruz." ifadelerini kullandı. Newcastle United ise "Hepinize bereketli ve sağlıklı bir ramazan ayı diliyoruz." paylaşımında bulundu.

Liverpool forması giyen Mısırlı golcü futbolcu Muhammed Salah, ramazan ayı dolayısıyla evini süslediği bir fotoğrafı paylaşırken "Ramazan ayı mübarek olsun." mesajını yayımladı.

İtalya'nın Milan Kulübü, "Milan Kulübündeki herkese hayırlı ramazanlar." ifadesini kullanırken Inter ise "Ramazan ayınız mübarek olsun." mesajını yayımladı. Juventus da "İslam dünyasını, kutsal ramazan ayının gelişi dolayısıyla tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, "Tüm Müslüman taraftarlarımıza mutlu bir ramazan ayı diliyoruz." mesajını yayımlarken Real Madrid Kulübünden Arapça yapılan bir paylaşımda, "Ramazan ayınız kutlu olsun Madridliler! Real Madrid, Arap ve İslam milletini kutsal ayın gelişinden dolayı tebrik ediyor!" ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'in Alman milli oyuncusu Antonio Rüdiger ise "Tüm Müslüman kardeşlerime huzurlu ve mübarek bir ramazan diliyorum! Bu kutsal ay size neşe, huzur ve bereket getirsin." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Borussia Dortmund Kulübü, "Dünya çapındaki Müslüman ailemizin ramazan ayı mübarek olsun!" paylaşımında bulunurken Bayern Münih ise Arapça yayımladığı mesajında, "Tüm Bavyera halkına mutlu ramazanlar! Arap ve İslam dünyasını, kutsal ramazan ayının gelişi dolayısıyla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü, "Tüm Paris Saint-Germain taraftarlarına mutlu ramazanlar. Sevdiklerinizle birlikte iyilik, bereket ve harika zamanlarla dolu bir ay dileriz." mesajı yayımladı.

Hollanda'nın Feyenoord Kulübü ise "Herkesin ramazan ayı mübarek olsun." paylaşımında bulundu.

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