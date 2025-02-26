Stade Briochin - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası çeyrek final

Stade Briochin - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Kupası çeyrek final maçında Stade Briochin ile PSG karşı karşıya gelecek. Her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak finale yükselmek istiyor. Peki, Stade Briochin - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

STADE BRIOCHIN - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek Stade Briochin - PSG maçı 26 Şubat Çarşamba günü saat 23.10'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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