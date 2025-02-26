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Haberler Futbol Al Riyadh - Al Fayha maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Riyadh - Al Fayha maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Riyadh ile Al Fayha karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Riyadh - Al Fayha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 14:19
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Al Riyadh - Al Fayha maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Riyadh - Al Fayha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Riyadh ile Al Fayha karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Riyadh - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Riyadh - Al Fayha MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Riyadh - Al Fayha maçı 26 Şubat Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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