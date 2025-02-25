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Haberler Futbol Net Global Sivasspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Net Global Sivasspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası son grup maçında Net Global Sivasspor ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Net Global Sivasspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 11:20 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 11:24
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Net Global Sivasspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Net Global Sivasspor - Bodrum FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu son maçında Net Global Sivasspor ile Bodrum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Net Global Sivasspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NET GLOBAL SİVASSPOR - BODRUM FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Net Global Sivasspor - Bodrum FK maçı 25 Şubat Salı günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma A2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NET GLOBAL SİVASSPOR - BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE

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