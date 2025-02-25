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Haberler Futbol Al Ahli Jeddah - Al Qadsiah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli Jeddah - Al Qadsiah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Ahli Jeddah ile Al Qadsiah karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Ahli Jeddah - Al Qadsiah maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 14:08 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 14:09
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Al Ahli Jeddah - Al Qadsiah maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli Jeddah - Al Qadsiah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ahli Jeddah ile Al Qadsiah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ahli Jeddah - Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ahli Jeddah - Al Qadsiah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ahli Jeddah - Al Qadsiah maçı 25 Şubat Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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