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Haberler Futbol Troyes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FRANSA KUPASI

Troyes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FRANSA KUPASI

Fransa Kupası son 16 turunda Troyes ile Brest karşı karşıya gelecek. Ligue 2 temsilcisi ile Ligue 1 takımının karşı karşıya geleceği maçta ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve play-off turuna kalmaya hak kazanan Brest ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Fransa Kupası'nda finale kadar gitmeyi hedefleyen deplasman takımı, etkili bir oyun ortaya koyarak bir üst tura kalmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Troyes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 16:11
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Troyes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FRANSA KUPASI

Troyes - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Kupası son 16 turunda Troyes ile Brest karşı karşıya gelecek. Ligue 2 takımının ev sahipliği yapacağı turda Ligue 1'de mücadele eden Brest konuk olacak. Her iki takım da mücadeleyi kazanmayı amaçlarken, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalma başarısı gösteren deplasman takımı, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Fransa Kupası'nda final oynamayı hedefleyen Brest, zorlu deplasmanda net bir sonuç alarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Peki, Troyes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TROYES - BREST MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Kupası son 16 turunda oynanacak Troyes - Brest maçı 4 Şubat Salı günü saat 21.00'de başlayacak.

TROYES - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Şubat Salı günü saat 21.00'da başlayacak Troyes - Brest maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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